Сотрудники пермского полка патрульно-постовой службы оказали помощь девочке, попавшей в ДТП

Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Перми полицейский-кинолог Николай Бушуев и инспектор ППСП Владимир Тихомиров в ходе несения службы двигались на служебном транспорте по Коммунальному мосту в сторону ул. Окулова краевой столицы. На перекрестке улиц Окулова и Попова они заметили автомобиль «Чери», возле которого столпились люди.
Рядом сидела девочка в ссадинах и крови. Напарники остановились и увидели, что под задней частью иномарки находится еще одна девочка и просит о помощи.
Оценив ситуацию, полицейские совместно с двумя мужчинами, которые стали свидетелями инцидента, стали аккуратно поднимать машину за бампер и колесо и плавно вызволили ребенка.
Патрульные передали пострадавших прибывшим сотрудникам скорой помощи. Установив свидетелей аварии и вызвав экипаж ДПС, полицейские продолжили службу.
В дальнейшем стало известно, что 19 августа около 13.30 по улице Окулова двигался автомобиль «Чери» под управлением женщины 1960 года рождения. Предварительно было установлено, в районе дома № 18 водитель не уступил дорогу двум несовершеннолетним пешеходам, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП девочки 10 и 11 лет получили травмы и были доставлены в медучреждение, где им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
— К счастью, мы оказались в нужном месте в нужное время, — говорит полицейский-кинолог Николай Бушуев. — Приятно отметить, что случайные прохожие тоже не остались в стороне и поспешили нам помочь. Совместными усилиями мы подняли заднюю часть машины и вызволили ребенка. Как мы позже узнали от медиков, тяжелых травм в ДТП девочки не получили. Обеим пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.
P.S. 2 сентября — профессиональный праздник сотрудников патрульно-постовой службы полиции МВД России. В этом году службе исполняется 102 года. В настоящее время патрульно-постовая служба полиции — это одно из самых многочисленных, мобильных и боеспособных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации.