Сотрудники пермского полка патрульно-постовой службы оказали помощь девочке, попавшей в ДТП

— К счастью, мы оказались в нужном месте в нужное время, — говорит полицейский-кинолог Николай Бушуев. — Приятно отметить, что случайные прохожие тоже не остались в стороне и поспешили нам помочь. Совместными усилиями мы подняли заднюю часть машины и вызволили ребенка. Как мы позже узнали от медиков, тяжелых травм в ДТП девочки не получили. Обеим пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.