«Быстрый проход» по карте москвича начнет работать за пределами МЦД с 1 сентября

Поясняется, что для этого один раз в год потребуется активировать функцию «Быстрый проход» на карте москвича в железнодорожной кассе. При этом каждый раз обращаться в кассы или автоматы по продаже билетов не нужно. Для проезда нужно приложить карту к турникету или валидатору дважды: на входе и на выходе. В случае, если поездка не закрыта, действие услуги временно приостановят, а для возобновления работы потребуется обратиться в железнодорожную кассу — это бесплатно.