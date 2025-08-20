«Быстрый проход» по карте москвича начнет работать за пределами МЦД с 1 сентября

«Расширение зоны действия функции “Быстрый проход” за пределы МЦД позволит дополнительно экономить жителям столицы суммарно 1,2 млн часов в год. Московским льготникам больше не придется перед каждой поездкой пользоваться кассами или автоматами по продаже билетов, что позволит сократить число обращений на 10%. Мы продолжаем развивать единую билетную систему в московской агломерации по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Уточняется, что расширение зоны действия функции «Быстрый проход» позволит 3 млн владельцам карт москвича с бесплатным проездом экономить до семи минут на каждой поездке в пригородных поездах Центральной пригородной пассажирской компании и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Поясняется, что для этого один раз в год потребуется активировать функцию «Быстрый проход» на карте москвича в железнодорожной кассе. При этом каждый раз обращаться в кассы или автоматы по продаже билетов не нужно. Для проезда нужно приложить карту к турникету или валидатору дважды: на входе и на выходе. В случае, если поездка не закрыта, действие услуги временно приостановят, а для возобновления работы потребуется обратиться в железнодорожную кассу — это бесплатно.
Как отмечается, благодаря этому московские льготники смогут пользоваться «Быстрым проходом» на 350 железнодорожных станциях Москвы и области, включая Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги. При этом раньше данная функция была доступна только на 137 станциях в пределах МЦД.