Ограничения на полеты вводились в аэропорту Нижнего Новгорода 20 августа

Рано утром 20 августа в нижегородском аэропорту вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали на протяжении трех часов — с 3:14 до 6:14. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
В период действия ограничений один самолет, следовавший в Нижний Новгород, был перенаправлен на запасном аэродроме.
В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. По данным онлайн-табло, задерживаются два рейса. Самолет авиакомпании Red Wings в Екатеринбург перенесен с 7:25 на 12:45. Рейс перевозчика Nordwind в Сочи задерживается на полтора часа — вылет ожидается в 14:00 вместо 12:25.