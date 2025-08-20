Ограничения на полеты вводились в аэропорту Нижнего Новгорода 20 августа

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. По данным онлайн-табло, задерживаются два рейса. Самолет авиакомпании Red Wings в Екатеринбург перенесен с 7:25 на 12:45. Рейс перевозчика Nordwind в Сочи задерживается на полтора часа — вылет ожидается в 14:00 вместо 12:25.