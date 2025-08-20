Под окнами многоэтажкии в Новосибирске нашли тело девочки

Инцидент произошел в Калининском районе на Гребенщикова.
Утром 20 августа в Новосибирске, у дома № 1 по улице Гребенщикова, было обнаружено тело погибшей 14-летней девочки. Трагедия произошла под окнами многоэтажного здания. На место происшествия незамедлительно прибыли медики скорой помощи и сотрудники полиции.
В настоящее время обстоятельства и причины гибели подростка выясняются следственными органами.
Следователи опрашивают жителей близлежащих домов, а также возможных свидетелей, которые могли видеть или слышать что-либо подозрительное в районе улицы Гребенщикова в утренние часы. Особое внимание уделяется выяснению круга общения погибшей, ее взаимоотношениям с родителями, друзьями и одноклассниками.
Также изучаются ее аккаунты в социальных сетях и переписка в мессенджерах, чтобы получить дополнительную информацию о ее жизни и возможных проблемах.