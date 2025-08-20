Под окнами многоэтажкии в Новосибирске нашли тело девочки

Следователи опрашивают жителей близлежащих домов, а также возможных свидетелей, которые могли видеть или слышать что-либо подозрительное в районе улицы Гребенщикова в утренние часы. Особое внимание уделяется выяснению круга общения погибшей, ее взаимоотношениям с родителями, друзьями и одноклассниками.