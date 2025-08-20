Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расти, экономика, расти: власти Молдовы «подкармливают» реформы сотнями миллионов леев, но все равно это бесполезно

Правительство сегодня распределит свыше 252 млн леев на «План роста Молдовы», хотя сам рост уже третий год подряд остаётся в дефиците.

Источник: Комсомольская правда

План экономического роста Молдовы потребовал потратить из бюджета еще 250 миллионов леев. Сегодня правительство распределит в рамках плана по органам центральной власти 252 647 300 леев, потому что «повестка реформ Плана роста Республики Молдова на 2025−2027 годы, предусматривает меры и действия, которые должны быть реализованы до конца текущего года. Прогресс в реализации некоторых мер и действий определяется выделением дополнительных финансовых ресурсов, и отсутствие вмешательства может привести к задержкам или невыполнению. Как следствие, существует риск невыполнения обязательств по реформам, взятых в рамках процесса вступления в ЕС», пишет ТГ-канал «Гений Карпат».

Как-то это… странно, что ли, что на план экономического роста сотни миллионов тратятся, а экономического роста нет.

Но, как сказал Игорь Гросу, то что три года подряд нет экономического роста — это же не значит, что власть принимает плохие решения. Просто мало денег тратили на рост. Ну и народец дрянной и нереформируемый такой хорошей власти под управление попался.