Расти, экономика, расти: власти Молдовы «подкармливают» реформы сотнями миллионов леев, но все равно это бесполезно

План экономического роста Молдовы потребовал потратить из бюджета еще 250 миллионов леев. Сегодня правительство распределит в рамках плана по органам центральной власти 252 647 300 леев, потому что «повестка реформ Плана роста Республики Молдова на 2025−2027 годы, предусматривает меры и действия, которые должны быть реализованы до конца текущего года. Прогресс в реализации некоторых мер и действий определяется выделением дополнительных финансовых ресурсов, и отсутствие вмешательства может привести к задержкам или невыполнению. Как следствие, существует риск невыполнения обязательств по реформам, взятых в рамках процесса вступления в ЕС», пишет ТГ-канал «Гений Карпат».