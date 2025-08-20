Перед стартом отопительного сезона 15 УК в Самаре оказались в зоне риска

Всего в Самаре к отопительному сезону нужно подготовить почти 10 тысяч домов, у большинства из них отопление централизованное. До 15 сентября нужно установить терморегуляторы в 1400 домах, в противном случае будет грозить штраф от 250 до 300 тысяч рублей.