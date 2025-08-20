Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перед стартом отопительного сезона 15 УК в Самаре оказались в зоне риска

В Самаре обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Источник: Комсомольская правда

Не за горами старт нового отопительного сезона. И 19 августа в Самаре прошел расширенный штаб по подготовке к нему под председательством главы города Ивана Носкова.

— Руководители 15 управляющих компаний с самым низким процентом готовности домов к отопительному сезону отчитались о своей работе, — прокомментировала пресс-служба администрации Самары.

Исправить ситуацию в домах нужно до 2 сентября, а мэрия ГЖИ Самарской области и теплоэнергетики им помогут.

Всего в Самаре к отопительному сезону нужно подготовить почти 10 тысяч домов, у большинства из них отопление централизованное. До 15 сентября нужно установить терморегуляторы в 1400 домах, в противном случае будет грозить штраф от 250 до 300 тысяч рублей.