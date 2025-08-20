Камеры с ИИ помогут следить за порядком в криминогенных махаллях

Кроме того, требования включают установку видеонаблюдения на парковках, контроль за уличной торговлей, закрытие заброшенных чердаков и подвалов, где могут укрываться преступники. Мероприятия по созданию безопасных улиц начнут включать в ежеквартальные и ежемесячные дорожные карты на уровне махалли, района и всего региона.