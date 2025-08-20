Камеры с ИИ помогут следить за порядком в криминогенных махаллях

Также в криминогенных махаллях откроют опорные правоохранительные пункты, создадут кабинеты начальника РОВД и районного прокурора. Будет усилен контроль за правонарушителями и разъяснительная работа с неблагополучными семьями. Махаллинские семерки помогут правоохранителям в профилактике преступлений.
На общественных территориях махаллей появятся тревожные кнопки.
Постановление президента включает требования по организации образцовых безопасных улиц в криминогенных махаллях. Участки таких улиц возле жилых домов должны быть полностью освещены в ночное время. На других частях улиц и внутренних проходах необходимо организовать частичное освещение.
Кроме того, требования включают установку видеонаблюдения на парковках, контроль за уличной торговлей, закрытие заброшенных чердаков и подвалов, где могут укрываться преступники. Мероприятия по созданию безопасных улиц начнут включать в ежеквартальные и ежемесячные дорожные карты на уровне махалли, района и всего региона.
Начало и конец образцовых безопасных улиц в криминогенных махаллях будут помечать специальными стикерами.