Камеры с ИИ помогут следить за порядком в криминогенных махаллях

В махаллях с криминогенной обстановкой усилят работу по профилактике преступлений. На их территории установят камеры наблюдения с искусственным интеллектом (ИИ), следует из постановления президента Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Источник: Unsplash

Также в криминогенных махаллях откроют опорные правоохранительные пункты, создадут кабинеты начальника РОВД и районного прокурора. Будет усилен контроль за правонарушителями и разъяснительная работа с неблагополучными семьями. Махаллинские семерки помогут правоохранителям в профилактике преступлений.

На общественных территориях махаллей появятся тревожные кнопки.

Постановление президента включает требования по организации образцовых безопасных улиц в криминогенных махаллях. Участки таких улиц возле жилых домов должны быть полностью освещены в ночное время. На других частях улиц и внутренних проходах необходимо организовать частичное освещение.

Кроме того, требования включают установку видеонаблюдения на парковках, контроль за уличной торговлей, закрытие заброшенных чердаков и подвалов, где могут укрываться преступники. Мероприятия по созданию безопасных улиц начнут включать в ежеквартальные и ежемесячные дорожные карты на уровне махалли, района и всего региона.

Начало и конец образцовых безопасных улиц в криминогенных махаллях будут помечать специальными стикерами.