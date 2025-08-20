Автобус из Прибрежного в Гурьевск отменили из-за нехватки водителей

Автобус № 143 из Прибрежного в Гурьевск 20 августа отменили из-за нехватки водителей. Об этом сообщило министерство развития инфраструктуры Калининградской области в своём телеграм-канале.
«20 августа 2025 года временно отменяется курсирование автобуса по маршруту № 143 “Калининград (мкр. Прибрежный) — Гурьевск”. Это связано с нехваткой водителей. Просим вас заранее планировать поездки с учетом этой информации», — говорится в сообщении.
В конце июля ведомство заявило об изменении расписания маршрутки № 143. Это также было связано с дефицитом водителей.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что перевозчики сталкиваются с дефицитом водителей. В частности, в декабре 2024 года по этой причине автобус № 565 «Озёрск — Черняховск» перевели на курсирование три раза в неделю, а в феврале 2025-го автобус временно отменили. Возобновили его движение в мае.