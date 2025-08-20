В Волгограде возобновили строительство корпуса больницы № 7

Компания завозит на стройплощадку материалы и уже активно ведет работы. Специалисты выполняют кладку стен и готовят каркасы для армирования. Строительная готовность объекта составляет более 30%, сдать его в эксплуатацию планируют в 2026 году. В здании многопрофильного отделения медицинской реабилитации полностью готов фундамент, возведены стены первого и второго этажей, а также смонтировано перекрытие первого этажа. Кроме того, выполнено устройство чаши бассейна и готовы перекрытия второго этажа помещений административного корпуса.