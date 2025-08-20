В Волгограде возобновили строительство корпуса больницы № 7

Возведение реабилитационного корпуса больницы № 7 продолжил новый подрядчик по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в комитете строительства Волгоградской области.
Компания завозит на стройплощадку материалы и уже активно ведет работы. Специалисты выполняют кладку стен и готовят каркасы для армирования. Строительная готовность объекта составляет более 30%, сдать его в эксплуатацию планируют в 2026 году. В здании многопрофильного отделения медицинской реабилитации полностью готов фундамент, возведены стены первого и второго этажей, а также смонтировано перекрытие первого этажа. Кроме того, выполнено устройство чаши бассейна и готовы перекрытия второго этажа помещений административного корпуса.
Современный реабилитационный корпус с водолечебницей сможет принимать до 100 человек в день, там будут выполнять полный комплекс процедур для восстановления здоровья. На первом этаже расположатся гардероб, колясочная, кабинеты травматолога-ортопеда, психолога, рефлексотерапевта, 20-метровый лечебный бассейн с функциями аэро- и гидромассажа, две инфракрасные сауны и массажные кабинеты. На втором этаже оборудуют кабинеты электросветолечения, УВЧ и лазерной терапии, залы лечебной физкультуры, эрготерапии и другие.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.