Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Израиля утвердило операцию по захвату Газы, ожидается мобилизация

Министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил проведение военной операции по захвату города Газа. Об этом в среду, 20 августа, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац одобрил проведение военной операции по захвату города Газа. Об этом в среду, 20 августа, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Отмечается, что в рамках подготовки к ней планируется мобилизовать резервистов.

По информации СМИ, операция получила название «Колесницы Гидеона — 2».

— С завершением этой операции Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть, как прежде, — приводит Kan слова министра.

Начальник Генерального штаба армии Израиля Эяль Замир утвердил «основную концепцию» плана наступления в секторе Газа. Так, в ходе наступления израильские военные намереваются взять под контроль город Газа — самый большой населенный пункт анклава.

Несколько дней назад катарский телеканал Al Jazeera заявил о гибели четырех своих сотрудников в результате израильской атаки по городу Газа. Удар, как утверждалось, был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата.

Семнадцать стран — членов Европейского союза и Лиги арабских государств подержали документ с призывом к радикальному палестинскому движению ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше