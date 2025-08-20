Мужчину настигла жуткая смерть в прямом эфире: в последние минуты жизни его пытали

Во Франции 46-летний мужчина погиб в прямом эфире из-за издевательств. Полиция начала расследование. Об этом сообщает газета The Guardian.
Как отмечает издание, инцидент произошел на юге Франции. Там проживал мужчина по имени Рафаэль Грейвен. Он приобрел популярность, устраивая прямые эфиры на популярной во Франции онлайн-платформе. В ходе трансляций мужчину оскорбляли, унижали и даже пытали. Однако в понедельник, 18 августа, ситуация внезапно вышла из-под контроля. Стало известно о его смерти.
Как следствие, теперь полиция ведет расследование инцидента. К процессу уже подключилась администрация платформы, на которой велись прямые эфиры. Там заявили, что соболезнуют близким мужчины и уже проверяют факт издевательств.
Напомним, в начале августа во Франции произошел не менее жуткий инцидент. Тогда полиция сделала поистине страшную находку — обезображенное тело в странной позе. Причем было неизвестно, что случилось с погибшим и кто в этом виновен. Как следствие, полиция начала расследование.