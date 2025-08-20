Мужчину настигла жуткая смерть в прямом эфире: в последние минуты жизни его пытали

Напомним, в начале августа во Франции произошел не менее жуткий инцидент. Тогда полиция сделала поистине страшную находку — обезображенное тело в странной позе. Причем было неизвестно, что случилось с погибшим и кто в этом виновен. Как следствие, полиция начала расследование.