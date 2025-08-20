Тонну опасных семян подсолнечника нашли под Волгоградом

В Волгоградской области Управление Россельхознадзора, пристально следящее за соблюдением законодательства в аграрной сфере, обнаружило нарушение в Киквидзенском районе. Одно из предприятий, занимающихся семеноводством, списало более тонны семян подсолнечника, предназначенных для посева, не имея на руках документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.