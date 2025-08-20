Тонну опасных семян подсолнечника нашли под Волгоградом

В Волгоградской области Управление Россельхознадзора, пристально следящее за соблюдением законодательства в аграрной сфере, обнаружило нарушение в Киквидзенском районе. Одно из предприятий, занимающихся семеноводством, списало более тонны семян подсолнечника, предназначенных для посева, не имея на руках документов, подтверждающих их сортовые и посевные качества, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на надзорное ведомство.
Согласно закону, семена, предназначенные для производства сельскохозяйственных культур, допускаются к обороту только при наличии соответствующих документов. В противном случае, их можно использовать лишь для пищевых, кормовых или технических целей, но никак не для посева.
В сложившейся ситуации остается только гадать, куда планировалось использовать «беспаспортные» семена. Россельхознадзор не намерен оставлять этот инцидент без внимания и вынес предприятию предостережение о недопустимости подобных нарушений. Теперь компании предстоит принять меры, чтобы впредь строго соблюдать требования законодательства в области семеноводства.