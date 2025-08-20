Все начинается с «безобидного перевода»: как мошенники делают из честных граждан преступников

В МВД рассказали, как мошенники делают из честных граждан преступников. Речь идет о дропперах. Аферисты начинают втягивать в преступную схему, начиная с «безобидного перевода», пишет Telegram-канал «Вестник киберполиции».
Отмечается, что дропперы — это люди, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.
«Основные уловки такие — ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит “отправитель” с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)», — говорится в статье от представителей МВД.
Также существует вероятность стать жертвой мошенника через сайты знакомств или социальные сети. Преступник устанавливает доверительные отношения, после чего просит «одолжить карту» или совершить «безопасный» денежный перевод. Но чаще всего в преступные схемы может быть втянута молодежь. Отмечается, что аферисты заманивают легким заработком, а в результате жертва нарушает закон и остается без денег.
Ранее KP.RU сообщил, что мошенники придумывают все более изощренные схемы для обмана граждан. Теперь аферисты работают с файлами vcf для подмены контактов.