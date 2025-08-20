Все начинается с «безобидного перевода»: как мошенники делают из честных граждан преступников

Также существует вероятность стать жертвой мошенника через сайты знакомств или социальные сети. Преступник устанавливает доверительные отношения, после чего просит «одолжить карту» или совершить «безопасный» денежный перевод. Но чаще всего в преступные схемы может быть втянута молодежь. Отмечается, что аферисты заманивают легким заработком, а в результате жертва нарушает закон и остается без денег.