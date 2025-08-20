В Выборгском центре соцобслуживания провели «Азбуку финансовой грамотности»

«Азбука финансовой грамотности» для детей состоялась в Выборгском центре соцобслуживания «Добро пожаловать» города Светогорска Ленинградской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в центре.
Дети ознакомились с историей происхождения денег с древнейших времен и до наших дней, узнали, чем обменивались люди до их возникновения, какими были первые средства оплаты. Также они посмотрели мультипликационный фильм «Азбука финансов», после чего каждый из участников высказал свое мнение об экономии и необходимости разумно тратить деньги.
Ребята сделали вывод, что финансовая грамотность играет огромную роль. В завершение занятия детям рассказали о мошенниках и о том, что необходимо с осторожностью относиться к любым предложениям в интернете и не отвечать на звонки с незнакомых номеров по телефону.
Нацпроект «Семья».
объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.