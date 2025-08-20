В Выборгском центре соцобслуживания провели «Азбуку финансовой грамотности»

Дети ознакомились с историей происхождения денег с древнейших времен и до наших дней, узнали, чем обменивались люди до их возникновения, какими были первые средства оплаты. Также они посмотрели мультипликационный фильм «Азбука финансов», после чего каждый из участников высказал свое мнение об экономии и необходимости разумно тратить деньги.