22 августа взойдет «черная луна», которую связывают с апокалипсисом

Издание Daily Mail сообщает, что наблюдатели за пророчествами обращают внимание на библейские тексты, в которых есть предупреждения. Например, в Евангелии от Марка говорится: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего». Однако астрономы утверждают, что нет причин для беспокойства.