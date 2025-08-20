22 августа взойдет «черная луна», которую связывают с апокалипсисом

В ближайшее время на небе можно будет увидеть «чёрную луну». Это явление происходит, когда в течение одного календарного месяца происходит второе новолуние.
В отличие от полнолуния, новолуние происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, и обращённая к Земле сторона Луны остаётся в тени и не видна невооружённым глазом.
Издание Daily Mail сообщает, что наблюдатели за пророчествами обращают внимание на библейские тексты, в которых есть предупреждения. Например, в Евангелии от Марка говорится: «Солнце померкнет, и луна не даст света своего». Однако астрономы утверждают, что нет причин для беспокойства.
«Чёрная луна» достигнет своего пика 22 августа. Стоит отметить, что сезонные «чёрные луны» можно наблюдать в среднем раз в 33 месяца. Следующая «чёрная луна» появится на небе 20 августа 2028 года.
Добавим, в начале июля россияне смогли наблюдать «Оленью Луну». Полнолуние стало одним из самых низко висящих в текущем году.