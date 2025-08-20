Детей, играющих в ТЦК, заметили на одесском пляже

В Харькове сотрудник военкомата пытался мобилизовать мужчину, после чего он стал отбиваться ножом. Украинец ударил ножом в висок одного из полицейских, после чего ранил еще троих сотрудников ТЦК и попытался скрыться через дворы. В результате 36-летнего мужчину задержали.