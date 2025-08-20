На одесском пляже заметили детей, играющих в работников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ»).
На видеозаписи можно увидеть, как два мальчика «повязали» другого и ведут в неизвестном направлении. Кадры с пляжа опубликовал RT.
Сообщается, что работники ТЦК в Волынской области открыли стрельбу по женщинам, которые заступились за молодого человека с инвалидностью во время насильной мобилизации. Одну из пострадавших доставили в больницу с разрывом щеки.
В Харькове сотрудник военкомата пытался мобилизовать мужчину, после чего он стал отбиваться ножом. Украинец ударил ножом в висок одного из полицейских, после чего ранил еще троих сотрудников ТЦК и попытался скрыться через дворы. В результате 36-летнего мужчину задержали.
5 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал массовые волнения в Виннице, где местные жители пытались освободить около 100 мужчин, задержанных сотрудниками территориальных центров комплектования.