Детей, играющих в ТЦК, заметили на одесском пляже

На одесском пляже заметили детей, играющих в работников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ»).

На одесском пляже заметили детей, играющих в работников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине — прим. «ВМ»).

На видеозаписи можно увидеть, как два мальчика «повязали» другого и ведут в неизвестном направлении. Кадры с пляжа опубликовал RT.

Сообщается, что работники ТЦК в Волынской области открыли стрельбу по женщинам, которые заступились за молодого человека с инвалидностью во время насильной мобилизации. Одну из пострадавших доставили в больницу с разрывом щеки.

В Харькове сотрудник военкомата пытался мобилизовать мужчину, после чего он стал отбиваться ножом. Украинец ударил ножом в висок одного из полицейских, после чего ранил еще троих сотрудников ТЦК и попытался скрыться через дворы. В результате 36-летнего мужчину задержали.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал массовые волнения в Виннице, где местные жители пытались освободить около 100 мужчин, задержанных сотрудниками территориальных центров комплектования.