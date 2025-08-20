Ричмонд
Названы популярные продукты, которые вредны для детей

Эндокринолог Михалева: йогурты с добавками и магазинные соки вредны для детей.

Источник: Комсомольская правда

Сбалансированное питание важно для детей, организм которых активно растет. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала врач-эндокринолог Оксана Михалева.

Эксперт советует ограничить сладкие молочные продукты, такие как глазированные сырки, йогурты с добавками и творожные массы из-за высокого содержания сахара и пищевых добавок. Если у ребенка есть склонность к набору веса, лучше вообще исключить эти продукты.

Фруктовые соки промышленного производства и сладкие напитки бедны витаминами и клетчаткой. Они не насыщают организм и могут привести к ожирению и диабету. Лучше давать детям чистую воду и натуральные молочные продукты.

Готовые завтраки содержат быстрые углеводы, много сахара, а также лишены клетчатки, витаминов и минералов. Специалист советует заменить их кашами или мюсли без сахара с фруктами или орехами.

В качестве сладостей специалист рекомендует шоколад, мармелад или пломбир в умеренных количествах.

Как передает «Царьград», врач-педиатр Инесса Мисюра заявила, что жареное и фастфуд — под запретом для малышей, а кофе, энергетики, сладкие газировки нужно максимально ограничить детям младшего школьного возраста.

Терапевт Мария Беляева также поделилась рекомендациями по укреплению иммунитета детей. По ее словам, ребенку необходимо вовремя ложиться, просыпаться в одно и то же время, а также заниматься активными видами спорта, сообщает 360.ru.