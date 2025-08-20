Израиль утвердил план по захвату Газы: операция получила громкое название

Израиль официально подтвердил собственное желание захватить город Газа. Министр обороны страны Исраэль Кац утвердил соответствующий план. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Kan.
Как следует из заявления, все произошло в среду, 20 августа. Тогда Кац официально подписал план по захвату сектора Газа. Он получил название «Колесницы Гидеона — 2». В то же время, глава МО Израиля выступил с заявлением. Он заверил, что после проведения акции ситуация в городе изменится. Причем в лучшую сторону.
«После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде», — сказал Кац.
При этом известно, что в ближайшее время Израиль призовет в собственную армию дополнительных резервистов. Вероятно, именно для проведения операции в Газе.
Немногим ранее по вопросу сектора Газа к Израилю обратилась Северная Корея. Она потребовала от Иерусалима покинуть город. Поскольку решение о полном захвате, считает МИД КНДР, полностью нарушает международное право и демонстрирует желание израильской стороны захватить территорию.