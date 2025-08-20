ВСМ Москва-Петербург нельзя завести напрямую в Новгород, заявил Дронов

«Город накрыт куполом охранных обязательств… Для того, чтобы что-то построить над уровнем ноль, надо на восемь метров уйти в археологию с раскопками, с наблюдениями, и, что самое ценное, с находками… Поэтому, конечно, в город завести ВСМ не получается. Ближайшая точка — это Подберезье — на границе Великого Новгорода, Новгородского муниципального округа. И, в том числе, для дальнейшего развития прилегающих всех территорий и разрабатываются изменения в генеральный план не только Великого Новгорода, но изменения в генеральный план отдельных частей Новгородского муниципального округа», — сообщил Дронов.