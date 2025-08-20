«Ведомости» нарекли Бастрыкина кандидатом в главы Верховного суда: чем известен председатель СК, биография

В феврале 2008 года в Саратовской области было совершено заказное убийство прокурора Евгения Григорьева. Расследование этого преступления завершилось в течение трех недель, и виновные были установлены. В августе того же года Бастрыкин возглавил специальную группу СК при прокуратуре, в которую вошли более 200 следователей и порядка 30 прокуроров-криминалистов, для работы в Южной Осетии. По результатам расследования событий, квалифицированных как «грузинская агрессия», российской стороной в Международный суд в Гааге было направлено свыше 500 томов материалов уголовного дела. В ноябре 2009 года, во время осмотра места взрыва скоростного поезда «Невский экспресс» вместе с руководителями других следственных органов, Бастрыкин оказался рядом со вторым взрывом. В СК подтвердили факт обращения главы ведомства за медицинской помощью, однако диагноз официально не раскрывался. В 2010 году Бастрыкин руководил расследованием массового убийства 12 человек. Преступление было совершенно участниками преступной группировки «Цапковские» в станице Кущевской Краснодарского края. СК также занимался делом Владимира Барсукова (Кумарина), лидера так называемой Тамбовской ОПГ. В результате судебного процесса Барсуков был приговорен к лишению свободы сроком свыше 20 лет. В 2009 году бывший руководитель главного следственного управления СК при прокуратуре России Дмитрий Довгий был признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 750 тысяч евро. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в сумме 800 тысяч рублей. Бастрыкин выступал свидетелем в этом деле. В 2020 году несколько бывших высокопоставленных сотрудников СК были осуждены на сроки от 10 до 14 лет за получение взяток от представителей криминального мира. В частности, экс-начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов, признанный виновным по двум эпизодам получения взяток, включая освобождение из СИЗО двух приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), получил 12 лет лишения свободы.