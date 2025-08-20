В Новосибирске опровергли слухи об отмене кольцевого вывоза бытовых отходов

В пресс-службе предприятия подтвердили, что правила обращения с твердыми коммунальными отходами остаются без изменений.
Акционерное общество «САХ», являющееся региональным оператором, официально заявило о несоответствии действительности данных, циркулирующих в соцсетях, касательно отмены вывоза мусора по кольцевому маршруту для жителей частного сектора.
Представители пресс-службы компании заверили, что установленный порядок утилизации твердых коммунальных отходов остается прежним.
В соответствии с действующим нормативным актом правительства Новосибирской области, домовладельцы в частном секторе по-прежнему имеют право размещать мусор в пакетах возле своих жилищ, без обязательного приобретения индивидуальных контейнеров. Компания обратилась к населению с просьбой полагаться исключительно на проверенные источники информации и избегать распространения ложных сведений.
Сотрудники «Спецавтохозяйства» продолжают планово осуществлять вывоз отходов в соответствии с утвержденным расписанием. Каких-либо изменений в схеме обслуживания частного сектора, начиная с 1 сентября, не предусматривается.