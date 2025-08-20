В Новосибирске опровергли слухи об отмене кольцевого вывоза бытовых отходов

В соответствии с действующим нормативным актом правительства Новосибирской области, домовладельцы в частном секторе по-прежнему имеют право размещать мусор в пакетах возле своих жилищ, без обязательного приобретения индивидуальных контейнеров. Компания обратилась к населению с просьбой полагаться исключительно на проверенные источники информации и избегать распространения ложных сведений.