В Новосибирске опровергли слухи об отмене кольцевого вывоза бытовых отходов

В пресс-службе предприятия подтвердили, что правила обращения с твердыми коммунальными отходами остаются без изменений.

Акционерное общество «САХ», являющееся региональным оператором, официально заявило о несоответствии действительности данных, циркулирующих в соцсетях, касательно отмены вывоза мусора по кольцевому маршруту для жителей частного сектора.

Представители пресс-службы компании заверили, что установленный порядок утилизации твердых коммунальных отходов остается прежним.

В соответствии с действующим нормативным актом правительства Новосибирской области, домовладельцы в частном секторе по-прежнему имеют право размещать мусор в пакетах возле своих жилищ, без обязательного приобретения индивидуальных контейнеров. Компания обратилась к населению с просьбой полагаться исключительно на проверенные источники информации и избегать распространения ложных сведений.

Сотрудники «Спецавтохозяйства» продолжают планово осуществлять вывоз отходов в соответствии с утвержденным расписанием. Каких-либо изменений в схеме обслуживания частного сектора, начиная с 1 сентября, не предусматривается.