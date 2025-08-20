Минтруда Беларуси сказало, как мужчине уйти в декрет и как его верно оформить

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали о том, что работодатель не имеет право отказать мужчине, если тот хочет пойти в декретный отпуск на три года.
В профильном ведомстве дали детальную инструкцию, как действовать, если в семье решили, что за малышом будет ухаживать именно отец.
Изначально нужно взять справку с места работы мамы: там должно быть указано, что она вышла на работу и не находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.
Далее отцу необходимо написать заявление своему работодателю, к которому приложить пакет документов (свидетельство о рождении ребенка, справка о составе семьи, справку с места работы мамы). На время отпуска отцу назначается ежемесячное государственное пособие.
Размер пособия со дня ухода отца в отпуск — 100%.
В Минтруда также напомнили, что декрет можно разделить. К примеру, первые два года с ребенком сидит мама, а на третий год декрет оформляет папа. Оформить отпуск и пособие могут не только родители, но и работающие бабушки-дедушки.
К слову, по статистике в каждой сотой белорусской семье в декретный отпуск идет именно отец.
Ранее мы писали о том, что МАРТ оштрафовал сразу несколько сельхозпредприятий за завышение цен на картошку (тут о результатах проверки и наложенных штрафных санкциях).