Минтруда Беларуси сказало, как мужчине уйти в декрет и как его верно оформить

Министерство труда рассказало, как мужчине уйти в декрет и как его верно оформить.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали о том, что работодатель не имеет право отказать мужчине, если тот хочет пойти в декретный отпуск на три года.

В профильном ведомстве дали детальную инструкцию, как действовать, если в семье решили, что за малышом будет ухаживать именно отец.

Изначально нужно взять справку с места работы мамы: там должно быть указано, что она вышла на работу и не находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Далее отцу необходимо написать заявление своему работодателю, к которому приложить пакет документов (свидетельство о рождении ребенка, справка о составе семьи, справку с места работы мамы). На время отпуска отцу назначается ежемесячное государственное пособие.

Размер пособия со дня ухода отца в отпуск — 100%.

В Минтруда также напомнили, что декрет можно разделить. К примеру, первые два года с ребенком сидит мама, а на третий год декрет оформляет папа. Оформить отпуск и пособие могут не только родители, но и работающие бабушки-дедушки.

К слову, по статистике в каждой сотой белорусской семье в декретный отпуск идет именно отец.

