На парковке стадиона в Ростове проведут плановые антитеррористические учения

Сегодня, 20 августа, на парковке стадиона «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в рамках плановых антитеррористических учений проведут тренировку служб экстренного реагирования. Об этом предупреждают власти региона.
Работа городских служб и организаций не нарушится, повседневная жизнь горожан не изменится. Ростовчан и гостей города призывают сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации.
Напомним, учения начались вчера, 19 августа, в Ростове-на-Дону и Аксайском районе, их проводит оперативный штаб Ростовской области. Добавим, при любых происшествиях следует звонить по единому номеру «112».
