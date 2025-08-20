Как оформить декрет на отца, узнали в Минтруда

Прежде всего, необходимо взять справку с места работы матери ребенка о том, что она вышла на работу и не находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.
Затем напишите заявление на имя нанимателя: вам не могут в этом отказать.
Список документов, которые необходимо предоставить: свидетельство о рождении ребенка; справка с места работы мамы; паспорт отца; справка о составе семьи.
Примечательно, что в нашей стране такой отпуск можно поделить: например, с ребенком первые два года сидит мать, а на третий год декрет оформляет отец.
Напомним: право на отпуск и пособие есть не только у родителей, но и у работающих бабушек и дедушек.
А на время отпуска отцу назначается ежемесячное государственное пособие.
В Минтруда и соцзащиты напомнили, что маме пособие выплачивается до конца месяца, в котором подано заявление о прекращении его выплаты, а отец может оформить отпуск сразу же после предоставлении справки.
Уточняется, что размер пособия со дня ухода отца в отпуск — 100%.
Интересный факт: в каждой сотой белорусской семье в декрет уходит отец.