Как оформить декрет на отца, узнали в Минтруда

Если в вашей семье было принято решение, что при рождении ребенка за малышом будет ухаживать отец, следуйте инструкции, которую предоставили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты Беларуси. Декрет, роды, ребенок, пособие, Беларусь, детские.

Источник: ОНТ

Прежде всего, необходимо взять справку с места работы матери ребенка о том, что она вышла на работу и не находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Затем напишите заявление на имя нанимателя: вам не могут в этом отказать.

Список документов, которые необходимо предоставить: свидетельство о рождении ребенка; справка с места работы мамы; паспорт отца; справка о составе семьи.

Примечательно, что в нашей стране такой отпуск можно поделить: например, с ребенком первые два года сидит мать, а на третий год декрет оформляет отец.

Напомним: право на отпуск и пособие есть не только у родителей, но и у работающих бабушек и дедушек.

А на время отпуска отцу назначается ежемесячное государственное пособие.

В Минтруда и соцзащиты напомнили, что маме пособие выплачивается до конца месяца, в котором подано заявление о прекращении его выплаты, а отец может оформить отпуск сразу же после предоставлении справки.

Уточняется, что размер пособия со дня ухода отца в отпуск — 100%.

Интересный факт: в каждой сотой белорусской семье в декрет уходит отец.