В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%

«Уже собрано более 24 тонн с площади более 8 гектаров. Однако прогнозируется, что в этом году урожай, к сожалению, будет меньше, чем в прошлом на 15−18%. Напомню, в 2024-м было собрано 123 тыс. тонн», — написал он в своем Telegram-канале.