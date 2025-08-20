В Крыму ожидают потери урожая винограда до 18%

Уборка винограда стартовала в регионе в середине августа, ягоду убирают в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах.
«Уже собрано более 24 тонн с площади более 8 гектаров. Однако прогнозируется, что в этом году урожай, к сожалению, будет меньше, чем в прошлом на 15−18%. Напомню, в 2024-м было собрано 123 тыс. тонн», — написал он в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что снижение показателей связно, в первую очередь, с повреждением винограда в период весенних заморозков, а также с сильной почвенной засухой, которая установилась на полуострове.
По информации Аксенова, в этом году на поддержку виноградарства выделено свыше 839,5 млн рублей (в прошлом году — 736,8 млн рублей), уже освоено 99,87% выделенных средств. Субсидии предоставляются на покупку саженцев, шпалер и оборудования.
«До конца этого года будет заложено не менее 1,1 тыс. гектаров молодых виноградников», — добавил руководитель.
Ранее крымский винодел, член правления федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Валерий Захарьин рассказал, что степень поражения виноградников из-за засухи и заморозков разная, зависит от географии участков. Он предупреждал, что в силу перечисленных факторов количественные потери будут.