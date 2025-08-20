Житель Самары прописал 150 иностранцев в квартире матери

В Самаре полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранцев. В трехкомнатной квартире на улице Свободы были «прописано» более 150 человек. И это стало полной неожиданностью для пожилой владельцы квартиры. Оказалось, что иностранцев в квартире фиктивно прописывал ее сын, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.