Житель Самары прописал 150 иностранцев в квартире матери

В Самаре полицейские выявили факт фиктивной регистрации иностранцев. В трехкомнатной квартире на улице Свободы были «прописано» более 150 человек. И это стало полной неожиданностью для пожилой владельцы квартиры. Оказалось, что иностранцев в квартире фиктивно прописывал ее сын, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
— Со слов обвиняемого, он встречал приезжих на улице и предлагал им за деньги свои услуги по организации пребывания в России, — прокомментировала пресс-служба регионального МВД.
Самарец фиктивно регистрировал иностранцев за деньги. Суд признал его виновным в организации незаконной миграции, отправил в колонию-поселение на год и оштрафовал на 250 тысяч рублей.