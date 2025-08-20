Срочная новость Следствие по делу бывшего замминистра обороны Павла Попова было завершено сегодня. Об этом сообщает Следственный комитет России. Генерала армии обвиняют в получении крупных взяток, мошенничестве и служебном подлоге.
Завершено следствие по делу экс-замминистра обороны Попова
Следствие по делу бывшего замминистра обороны Павла Попова было завершено сегодня. Об этом сообщает Следственный комитет России. Генерала армии обвиняют в получении крупных взяток, мошенничестве и служебном подлоге.