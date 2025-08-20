Ричмонд
На Садовом кольце и соседних улицах введут перекрытия 22 и 23 августа

22 и 23 августа вводятся перекрытия и ограничение парковки на Садовом кольце и нескольких центральных улицах Москвы.

22 и 23 августа вводятся перекрытия и ограничение парковки на Садовом кольце и нескольких центральных улицах Москвы. Причина — проведение электрофестиваля. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения.

С 15:00 до 23:59 22 августа и с 20:00 до 23:00 23-го будет перекрыто по одной полосе в обоих направлении на проезде Девичьего Поля (от Плющихи до Зубовской улицы), на Большой Пироговской улице (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы) и на участке Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской).

23 августа с 00:01 до 20:00 эти дороги недоступны для проезда полностью.

23 августа с 00:01 до 18:00 закрывается движение автомобилей по Новоконюшенному переулку от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля.

23 августа с 11:50 до окончания проезда колонны запрещен проезд транспорта по Зубовской улице от Дашкова переулка до Садового кольца и по внешней стороне Садового кольца.

22 августа с 00:01 и до окончания мероприятия нельзя припарковаться в Новоконюшенном переулке (от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля), в проезде Девичьего Поля (от Плющихи до Зубовской улицы), на Большой Пироговской (от Новодевичьего проезда до Зубовской), на самой Зубовской (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы).

23 августа с 00:01 до 18:00 запрещена парковка на участке Дашкова переулка у дома № 3, стр. 1 на Зубовской площади.