На Садовом кольце и соседних улицах введут перекрытия 22 и 23 августа

С 15:00 до 23:59 22 августа и с 20:00 до 23:00 23-го будет перекрыто по одной полосе в обоих направлении на проезде Девичьего Поля (от Плющихи до Зубовской улицы), на Большой Пироговской улице (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы) и на участке Зубовской улицы (от Дашкова переулка до Большой Пироговской).