В Москве в субботу перекроют центральные улицы

23 августа с 00:01 до 18:00 на Новоконюшенном переулке (от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля);23 августа с 00:01 до 20:00 на Зубовской улице, Большой Пироговской улице и проезде Девичьего Поля (на указанных выше участках).С 11:50 23 августа и до прохождения колонны будет перекрыта внешняя сторона Садового кольца, а также Зубовская улица (от Дашкова переулка до Садового кольца).