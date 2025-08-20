Володин заявил о резком сокращении количества детей мигрантов в школах России.

В Нижегородской области количество заявлений на прием в школу от иностранных граждан снизилось почти в десять раз, в Воронежской — в семь раз. В Калужской области 55 из 91 ребенка мигрантов не подтвердили знания по обязательному языковому тесту. В Свердловской области этот показатель составил 53 из 66, в Тульской — 32 из 62, в Республике Коми — 11 из 14, а в Крыму — 4 из 10. В Татарстане каждый десятый ребенок без российского гражданства не прошел тестирование. Володин подчеркнул, что недостаточное владение русским языком затрудняет обучение и адаптацию как самого ребенка, так и всего класса.