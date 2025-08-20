Ростовские хирурги спасли лицо мужчине, пострадавшему от лошади

Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.
По информации ведомства, 59-летний пациент поступил в медучреждение с переломами скуловых костей и челюсти со смещением. Травма была получена в результате мощного удара копытом животного.
Для восстановления лица челюстно-лицевым хирургам потребовалось почти четыре часа. В ходе операции медики выполнили открытую репозицию и провели металлоостеосинтез, установив шесть титановых пластин.
Врачам удалось не только полностью восстановить лицо и внешний вид пациента, но и сохранить все функции челюстно-лицевой области.
После 11 дней стационарного наблюдения и курса физиотерапии мужчину выписали.
Ранее сообщалось, что онкологи РОКБ впервые в Ростовской области провели уникальную операцию.