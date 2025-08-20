Ричмонд
Ростовские хирурги спасли лицо мужчине, пострадавшему от лошади

Операцию по восстановлению лица после удара лошадиным копытом провели хирурги городской больницы скорой медицинской помощи Ростова.

Источник: Аргументы и факты

Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

По информации ведомства, 59-летний пациент поступил в медучреждение с переломами скуловых костей и челюсти со смещением. Травма была получена в результате мощного удара копытом животного.

Для восстановления лица челюстно-лицевым хирургам потребовалось почти четыре часа. В ходе операции медики выполнили открытую репозицию и провели металлоостеосинтез, установив шесть титановых пластин.

Врачам удалось не только полностью восстановить лицо и внешний вид пациента, но и сохранить все функции челюстно-лицевой области.

После 11 дней стационарного наблюдения и курса физиотерапии мужчину выписали.

Ранее сообщалось, что онкологи РОКБ впервые в Ростовской области провели уникальную операцию.