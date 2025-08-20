В компании «ПРОДО Тюменский бройлер» обучили тренеров по бережливости

Два сотрудника компании «ПРОДО Тюменский бройлер» стали сертифицированными тренерами по бережливому производству в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Агентство инноваций».
Тренерами стали начальник управления качества Алена Груздева и начальник цеха убоя Дарья Тюменцева. Обучение проходило на фоне реального внедрения инструментов бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда». Тестовыми площадками стали цеха, обеспечивающие производство полуфабрикатов для ресторанов «Ростикс».
Алена Груздева отметила, что цель изменений — повысить эффективность предприятия и качество работы сотрудников. Директор предприятия Алексей Кискинбаев добавил, что с новыми тренерами компания планирует сократить время на переналадку оборудования на 30%.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.