В компании «ПРОДО Тюменский бройлер» обучили тренеров по бережливости

Тестовыми площадками стали цеха производства полуфабрикатов.

Источник: Национальные проекты России

Два сотрудника компании «ПРОДО Тюменский бройлер» стали сертифицированными тренерами по бережливому производству в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Агентство инноваций».

Тренерами стали начальник управления качества Алена Груздева и начальник цеха убоя Дарья Тюменцева. Обучение проходило на фоне реального внедрения инструментов бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда». Тестовыми площадками стали цеха, обеспечивающие производство полуфабрикатов для ресторанов «Ростикс».

Алена Груздева отметила, что цель изменений — повысить эффективность предприятия и качество работы сотрудников. Директор предприятия Алексей Кискинбаев добавил, что с новыми тренерами компания планирует сократить время на переналадку оборудования на 30%.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.