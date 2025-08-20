Волонтёры из Бирюлева Восточного собирают помощь для бойцов СВО

«Волонтерство — это не просто помощь, это нити добра, которые объединяют людей ради общей цели. “Мосволонтер” работает более чем с 3 тыс. столичных организаций, многие из них сплачивают жителей города, чтобы вместе помогать участникам СВО. Даже самая небольшая вещь, сделанная с любовью своими руками, становится частью большого и важного дела. Каждая переданная коробка, посылка, письмо или детский рисунок — это знак поддержки, добра и заботы», — рассказала глава комитета общественных связей и молодежной политики столицы РФ Екатерины Драгуновой.