Волонтёры из Бирюлева Восточного собирают помощь для бойцов СВО

В районе Бирюлево Восточное волонтёры активно собирают гуманитарную помощь для участников специальной военной операции и жителей новых регионов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Столичные некоммерческие организации объединяют жителей, которые регулярно передают бойцам продукты, средства личной гигиены и другие необходимые вещи. Работу ведут штабы и «Домики добра» проекта «Москва помогает», функционирующие каждый день.
Особое внимание уделяется изделиям, сделанным вручную. Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки многодетных семей “Мельница”» с февраля 2022 года помогает участникам СВО. Волонтеры шьют и вяжут маскировочные сети, балаклавы, шапки, носки, нижнее белье и теплые вещи. В этом активное участие принимают многодетные мамы из Бирюлево Восточного.
«Волонтерство — это не просто помощь, это нити добра, которые объединяют людей ради общей цели. “Мосволонтер” работает более чем с 3 тыс. столичных организаций, многие из них сплачивают жителей города, чтобы вместе помогать участникам СВО. Даже самая небольшая вещь, сделанная с любовью своими руками, становится частью большого и важного дела. Каждая переданная коробка, посылка, письмо или детский рисунок — это знак поддержки, добра и заботы», — рассказала глава комитета общественных связей и молодежной политики столицы РФ Екатерины Драгуновой.
Центр «Мельница» также помогает вынужденным переселенцам, доставляя в Курскую и Белгородскую области продукты, одеяла, теплую одежду и гигиенические средства. Инициаторами первого пункта сбора помощи стали многодетные семьи района, которые сами размещали объявления, собирали и упаковывали посылки. Доставку организовали при поддержке патриотической молодежной организации «Наследие» Российского союза ветеранов Афганистана. Отмечается, что волонтёры создают и передают необходимые людям вещи от чистого сердца.
За три с половиной года волонтеры и жители района передали более 150 тысяч единиц помощи. Только в 2024 году бойцам отправили свыше 60 коробок с крупами, макаронами, консервами, сгущённым молоком, сладостями и другими продуктами. Особой традицией стало изготовление домашних консервов для фронтовиков.
В районе действует собственный швейный цех, в работе которого участвуют многодетные семьи, пенсионеры и студенты. Идею запустила Наталья Богатова, мама восьмерых детей, профессиональная швея и руководительница мастерской. Она предоставила помещение и оборудование, став инициатором пошива одежды для военнослужащих. Под её руководством волонтеры шьют антимоскитные сетки, нижнее белье, куртки, рукавицы и другие вещи. За время работы создано более 10 тысяч изделий.
Каждое воскресенье жители Бирюлево Восточного плетут маскировочные сети, уже готово свыше 55 комплектов. За два года собрано более 45,6 тысячи гигиенических наборов «сухого армейского душа». Сейчас волонтеры активно готовятся к зиме и приступили к изготовлению окопных свечей.
Ранее сообщалось, что фермеры, участвующие в московских ярмарках, передали участникам спецоперации и жителям приграничных регионов яблоки в честь Яблочного Спаса.