«Требование знания русского языка дало плоды»: Володин отметил сокращение числа детей иностранцев, принятых в школы

В некоторых регионах наблюдается существенное уменьшение числа детей иностранцев, которые были приняты в начальную и среднюю школу. Это связано с тем, что у многих из них возникли трудности с документами или они показали неудовлетворительные результаты при тестировании на знание русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.