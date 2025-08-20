«Требование знания русского языка дало плоды»: Володин отметил сокращение числа детей иностранцев, принятых в школы

В некоторых регионах наблюдается существенное уменьшение числа детей иностранцев, которые были приняты в начальную и среднюю школу. Это связано с тем, что у многих из них возникли трудности с документами или они показали неудовлетворительные результаты при тестировании на знание русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что сокращение числа детей мигрантов в российских школах связано с неправильным оформлением документов или же неполным списком из предоставленных документов. А также неудовлетворительной сдачей экзамена на знания русского языка.
Ранее KP.RU сообщил, что многие дети мигрантов не могут претендовать на обучение, поскольку не владеют языком в достаточной мере для поступления в учебные заведения. Отмечалось, что многие дети иностранных граждан заваливают экзамен по русскому языку.