В Москве на Садовом кольце выполнено 80% работ по обновлению асфальта

По его словам, в рамках подготовки к зимнему сезону в этом году запланирован ремонт 28 участков главной магистрали общей площадью почти полмиллиона квадратных метров. В настоящее время ремонт проходит на шести участках — улице Земляной Вал, Зубовской, Смоленской и Смоленской-Сенной площадях, на Зубовском и Смоленском бульварах. Предстоит замена асфальта на Крымском валу, одноименных мосту и площади, в Калужском тоннеле.