В Москве на Садовом кольце выполнено 80% работ по обновлению асфальта

Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание.

Источник: Аргументы и факты

Масштабная замена асфальта на Садовом кольце выполнена уже на 80%. О ходе работ сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в рамках подготовки к зимнему сезону в этом году запланирован ремонт 28 участков главной магистрали общей площадью почти полмиллиона квадратных метров. В настоящее время ремонт проходит на шести участках — улице Земляной Вал, Зубовской, Смоленской и Смоленской-Сенной площадях, на Зубовском и Смоленском бульварах. Предстоит замена асфальта на Крымском валу, одноименных мосту и площади, в Калужском тоннеле.

Бирюков отметил, что основной причиной ремонта является борьба с колейностью, которая возникает из-за интенсивного движения транспорта и может влиять на безопасность. Все работы проводятся в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Технология ремонта включает несколько этапов: фрезерование старого покрытия, ремонт инженерных систем и только затем укладку нового асфальта с последующим нанесением разметки. Для этого используются современные смеси собственного производства столичных заводов.