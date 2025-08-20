В МВД РФ рассказали об уловках мошенников при организации дропперских схем

Кроме того, организациям могут предлагать содействие в выводе активов, «заблокированных за рубежом», через перевод от «иностранных партнёров» с пересылкой денег на «безопасный счет». Также людям предлагают «работу» с использованием их карт, которая заключается в переводе «призовых» или «доходов инвесторов». Ещё одна уловка предусматривает использование счётов гражданина для организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода средств.