В МВД РФ рассказали об уловках мошенников при организации дропперских схем

Организаторы цепочек незаконных транзакций иногда прибегают к уловкам, из-за которых ничего не подозревающие люди становятся дропперами (лица, передающие свои банковские карты или электронные кошельки преступникам), сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
Ведомство перечислило эти манипуляции. Так, людям на банковский счёт могут поступить денежные средства, которые были направлены злоумышленниками якобы по ошибке. Отправитель связывается с жертвой и просит вернуть сумму на другие реквизиты.
Кроме того, организациям могут предлагать содействие в выводе активов, «заблокированных за рубежом», через перевод от «иностранных партнёров» с пересылкой денег на «безопасный счет». Также людям предлагают «работу» с использованием их карт, которая заключается в переводе «призовых» или «доходов инвесторов». Ещё одна уловка предусматривает использование счётов гражданина для организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода средств.
Иногда с жертвами связываются мошенники, которые выдают себя за внештатных сотрудников полиции, призывающих к содействию в рамках «операции по поимке преступников». При подобных сценариях людей просят получить будто бы украденные деньги и передать их «следователям».
Преступники также пытаются давить на жалость. Они предлагают гражданам переводить деньги якобы для пенсионеров, которые не могут дойти до банкомата, чтобы снять средства. Помимо этого, организаторы незаконных схем, выстраивая доверительные отношения через Сеть, просят жертв «одолжить карту» или выполнить «безобидный» финансовый перевод.
Помимо этого, часто речь идёт о предложениях «подработок» для школьников и студентов, которых привлекают для оформления карт и передачи этих банковских продуктов третьим лицам.
Напомним, 24 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов. За передачу личной банковской карты или выполнение неправомерных операций в корыстных целях предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей или дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы или ограничение свободы на срок до двух лет.