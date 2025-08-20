На карту бесплатного Wi-Fi Волгоградской области добавили сельские точки

Теперь жителям сельских населенных пунктов, где был реализован проект «Сельский Wi-Fi», стало легче находить доступ к бесплатному интернету. Они смогут использовать онлайн-сервисы для получения государственных услуг, общаться с друзьями и родственниками, живущими в других регионах, находить новые возможности для работы и бизнеса. Пользователи увидят расположение точек на карте, смогут узнать их адрес и информацию о провайдере.