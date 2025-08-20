На карту бесплатного Wi-Fi Волгоградской области добавили сельские точки

Точки доступа, установленные в селах по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», появились на интерактивной карте бесплатного Wi-Fi Волгоградской области. Об этом сообщили в комитете информационных технологий региона.
Теперь жителям сельских населенных пунктов, где был реализован проект «Сельский Wi-Fi», стало легче находить доступ к бесплатному интернету. Они смогут использовать онлайн-сервисы для получения государственных услуг, общаться с друзьями и родственниками, живущими в других регионах, находить новые возможности для работы и бизнеса. Пользователи увидят расположение точек на карте, смогут узнать их адрес и информацию о провайдере.
«Мы работаем над улучшением интерактивной карты. Добавление информации о “Сельском Wi-Fi” — важный шаг в этом направлении. Теперь жители даже самых отдаленных населенных пунктов смогут легко найти ближайшую точку доступа и воспользоваться всеми преимуществами цифровой экономики», — отметил заместитель председателя комитета информационных технологий Волгоградской области Вячеслав Заварухин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.