Лабубу на 3,6 миллиарда рублей продали в России за полгода

За период с января по июнь в России продали 4,25 миллиона игрушек Лабубу общей суммой на 3,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на исследование аналитиков из Platforma.
Так, поисковый интерес к Лабубу вырос в 2400 раз — с 2500 запросов в марте до 6,2 миллиона в июне, когда спрос на игрушки достиг пика. В июле он начал снижаться и составил около 4,6 миллиона запросов.
Наибольшие продажи пришлись на 27 июня — в этот день было реализовано 480 тысяч игрушек на сумму 155 миллионов рублей. Исследователи отмечают, что всплеск совпал с периодом выпускных.
Особенно высокий интерес к Лабубу зафиксирован в республиках Северного Кавказа. В Дагестане он достиг 166 процентов от среднего по стране, в Южной Осетии — 144 процента, в Кабардино-Балкарии — 135 процентов, в Карачаево-Черкесии — 131 процент.
При этом крупнейшими центрами спроса стали Москва и Санкт-Петербург: на столицу пришлось 580 тысяч запросов (10 процентов от всех по стране), на северную столицу — 252 тысячи, уточняется в материале.
Игрушка Лабубу стала вирусным феноменом. По данным маркетплейсов, у этой меховой куколки в России рекордные продажи. Парламентарии бьют тревогу — Валентина Матвиенко назвала игрушку уродцем, а депутат Виталий Милонов — куколкой эскортниц, выразив сожаление, что матрешек на сумке никто не носит. В чем заключается притягательная сила этой игрушки, «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов.