Предсказано неожиданное будущее пауков-ос в России

Пауки-осы, массово появившиеся в российских регионах этим летом, при благоприятных погодных условиях могут закрепиться в Центральной России, заявил профессор Руслан Бутовский, руководитель отдела международного сотрудничества во ФГБУ «ВНИИ Экология», сообщают «Известия».
По словам эксперта, раньше их ареал был ограничен преимущественно южными регионами. Однако из-за глобального потепления эти членистоногие постепенно продвигаются на север и имеют все шансы стать постоянными жителями центральной части страны.
Бутовский подчеркнул, что выживание пауков зимой в условиях низких температур станет ключевым фактором: если они переживут холод, их присутствие станет долговременным, иначе суровая зима способна полностью уничтожить популяцию, достигшую Центральной России.
Российские учёные прогнозируют, что при сохранении тенденции потепления к 2025 году пауки-осы могут распространиться до Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Санкт-Петербурга, а также Брянской, Смоленской, Кировской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей.
Хотя эти членистоногие ядовиты, выделяемого ими токсина недостаточно, чтобы причинить серьёзный вред взрослому человеку. Тем не менее детям, людям с чувствительной кожей и аллергикам следует избегать укусов этих пауков.
