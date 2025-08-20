Названы продукты, которые меньше всего подходят для завтрака

Врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова в беседе Life.ru перечислила продукты, которые не только не приносят пользу, но и могут навредить при употреблении их на завтрак.
Как заметила собеседница издания, при употреблении натощак кофе стимулирует выработку соляной кислоты и раздражает слизистую, что, в свою очередь, провоцирует изжогу и риск развития гастрита. Врач советует употреблять этот напиток уже после еды.
К тому же специалист обратила внимание на то, что быстрые завтраки с простыми углеводами, к которым можно отнести хлеб и выпечку, приводят к резкому росту инсулина и способствуют набору веса.
Ломова предупредила, что соки и фрукты, особенно цитрусовые, при употреблении на пустой желудок также могут оказывать раздражающее воздействие на слизистую, а кисломолочные продукты теряют часть полезных свойств из-за высокой кислотности. Гастроэнтеролог добавила, что горячая вода тоже нежелательна, и гораздо полезнее пить воду комнатной температуры.
