ДТП произошло на улице Российская, на месте сотрудники ГИБДД. Водитель бетономешалки протаранил шесть иномарок на Шлюзе в Новосибирске. По предварительной информации, водитель большегруза не справился с управлением, что привело к цепной реакции и столкновению с припаркованными автомобилями. К счастью, обошлось без пострадавших, однако материальный ущерб оценивается как значительный. На месте работают экстренные службы, движение по улице временно ограничено.