В Иркутском районе ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений

С 20 по 24 августа 2025 года в Иркутском районе действует режим повышенной готовности. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям на основе прогноза МЧС.
-В ближайшие дни из-за сильных дождей возможны резкие подъемы воды в бассейнах левобережных притоков Ангары, на малых реках южного Прибайкалья. Они могут выйти из берегов и затопить прилегающие территории, — говорится в сообщении администрации.
В этот период специалисты будут следить за состоянием водоемов и держать технику в готовности. Жителям советуют быть внимательными: при первых признаках подтопления сразу звонить в ЕДДС Иркутского района по телефону 717−112.
Кстати, по прогнозу синоптиков 21 августа в Иркутске ожидается сильный дождь, порывы ветра достигнут 13 м/с. Днем воздух прогреется до +16…+18 градусов, будет облачно. А вот к выходным, наконец, потеплеет — подробная информация здесь.