В ЦПКиО Волгограда 120-метровое колесо обозрения получит уникальную подсветку

Система подсветки способна воспроизводить сюжетные видеоизображения. Такая технология будет применена впервые в стране.

Источник: ИД «Волгоградская правда» / архив.

Как сообщает дирекция парка, система подсветки, которую установят на колесе обозрения, обладает мультирежимностью и возможностью воспроизводить как статичные картины, так и настоящие видеосюжеты. Планируется показ на колесе сюжетов о достопримечательностях России, природных богатствах региона и т. д.

Уже начался монтаж нового гигантского колеса обозрения. Сооружение высотой 120 м будет в 2,5 раза выше нынешнего. Уже стартовали буровые работы по установке опор, следом подрядчики приступят к сборке металлоконструкций.

Конструкция будет уникальной: вместо тяжелых спиц применят легкие ванты (тросы), что сделает колесо устойчивым к любой погоде. На нем разместят 68 современных кабинок с кондиционерами, рассчитанных на 6 человек каждая, включая специальную для маломобильных посетителей.

На время строительства часть территории огородили, но действующее колесо обозрения продолжает работать в обычном режиме, проход к нему сохранен.