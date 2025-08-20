В ЦПКиО Волгограда 120-метровое колесо обозрения получит уникальную подсветку

Как сообщает дирекция парка, система подсветки, которую установят на колесе обозрения, обладает мультирежимностью и возможностью воспроизводить как статичные картины, так и настоящие видеосюжеты. Планируется показ на колесе сюжетов о достопримечательностях России, природных богатствах региона и т. д.