В небе над Россией взойдет «черная луна», предвестник апокалипсиса

Как пишет Daily Mail, ученые уверяют: с научной точки зрения «черная луна» — это обычное, хотя и нечастое, явление. Термин «черная луна» используется для обозначения второго новолуния, которое происходит в пределах одного календарного месяца. В этот момент Луна находится между Солнцем и Землей, и ее освещенная сторона обращена от нашей планеты, делая спутник полностью невидимым для наблюдателей без специального оборудования. Подобное событие случается примерно раз в 33 месяца.