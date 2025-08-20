Самолет «Азимута» не долетел до Ташкента и вернулся на стоянку

Отметим, что это уже 15-й инцидент с самолетами «Азимута» в августе 2025 года. Чаще всего причиной возврата становятся технические неисправности. Кроме того, ранее фиксировались случаи столкновения с птицами, отказа гидросистемы и появления фантомной метки.