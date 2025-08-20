Ричмонд
Самолет «Азимута» не долетел до Ташкента и вернулся на стоянку

Рейс донской авиакомпании «Азимут» не смог вылететь в Ташкент.

Причиной стал технический сбой около полуночи 19 августа.

Лайнер RRJ-95/M поднялся в воздух из Минеральных Вод. Однако вскоре экипаж принял решение вернуться обратно на стоянку.

Отметим, что это уже 15-й инцидент с самолетами «Азимута» в августе 2025 года. Чаще всего причиной возврата становятся технические неисправности. Кроме того, ранее фиксировались случаи столкновения с птицами, отказа гидросистемы и появления фантомной метки.

Напомним, что 24 ноября 2024 года при посадке в Турции загорелся самолет «Азимута». Тогда из-за деформации топливного бака произошло возгорание топлива. На борту находился 91 человек, включая экипаж. Никто не пострадал.