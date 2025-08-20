Павел Подкользин стал самым высоким футболистом в истории

Российский баскетбол и футбол стали свидетелями уникального события: бывший игрок НБА и самый высокий человек России Павел Подкользин официально стал самым высоким футболистом в истории, выйдя на поле в матче Кубка России.
40-летний спортсмен ростом 226 сантиметров появился в стартовом составе медиафутбольного клуба «Амкал» в матче второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России против ФК «Калуга». Этот дебют вписал имя Подкользина в историю мирового футбола.
Выйдя на поле на 18 минут, экс-центровой не только установил рекорд как самый высокий участник Кубка России, но и побил мировой рекорд. Согласно открытым источникам, предыдущее достижение принадлежало датскому вратарю Симону Блоху Йоргенсену, рост которого составляет 210 см.
«Мировой рекорд установлен. “Амкал”, с победой! Смотрите футбол», — поделился эмоциями Подкользин после матча, который завершился победой его команды со счетом 1:0.
Павел Подкользин известен своей карьерой в баскетболе. С 2004 по 2006 год он выступал в НБА за клуб «Даллас Маверикс». В России он играл за такие команды, как «Химки», «Нижний Новгород» и «Новосибирск». В 2017 году Подкользин был официально признан самым высоким человеком в России. Его дебют в профессиональном футболе стал ярким и неординарным событием в мире спорта.