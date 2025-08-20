Павел Подкользин известен своей карьерой в баскетболе. С 2004 по 2006 год он выступал в НБА за клуб «Даллас Маверикс». В России он играл за такие команды, как «Химки», «Нижний Новгород» и «Новосибирск». В 2017 году Подкользин был официально признан самым высоким человеком в России. Его дебют в профессиональном футболе стал ярким и неординарным событием в мире спорта.