В Анапе реализуют крупнейший инфраструктурный проект

Краснодарскому краю одобрили инфраструктурный проект на сумму 12,3 млрд рублей на реализацию важнейших проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Порядка 4 млрд рублей из них направят на реконструкцию очистных сооружений курорта водопровода.
Очистные сооружения в Анапе, проектная мощность которых составляет 50 тысяч кубометров в сутки, работают на пределе возможностей, едва покрывая текущие потребности города. Как отметил заместитель генерального директора АО «Анапа Водоканал» Владислав Пахаруков, в пиковые летние месяцы потребление воды возрастает почти вдвое.
Существующие ограничения не позволяют «Водоканалу» заключать новые договоры на техническое подключение к сети новых потребителей, следовательно, полностью замораживает развитие курорта. Для строительства домов, отелей, гостиниц и здравниц необходимо не только повысить качество водоснабжения и водоотведения, но и увеличить их мощности.
Реконструкция позволит удвоить мощность очистных сооружений — до 100 тысяч кубометров в сутки. Это жизненно необходимое увеличение обеспечит стабильное и качественное водоснабжение не только для 210 тысяч жителей города, но и для миллионов туристов, ежегодно посещающих всероссийскую здравницу.
Проект выходит далеко за рамки решения коммунальных проблем. Реконструкция очистных сооружений является ключевым условием для дальнейшего роста города и развития курорта. В частности, без должной инфраструктуры невозможно реализовать несколько десятков крупных инвестиционных проектов, которые бы давали порядка 2 млрд рублей налоговых отчислений в год.