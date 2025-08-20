В Анапе реализуют крупнейший инфраструктурный проект

Реконструкция позволит удвоить мощность очистных сооружений — до 100 тысяч кубометров в сутки. Это жизненно необходимое увеличение обеспечит стабильное и качественное водоснабжение не только для 210 тысяч жителей города, но и для миллионов туристов, ежегодно посещающих всероссийскую здравницу.