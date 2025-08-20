В Омске на полдня перекроют центральные улицы

В воскресенье, 24 августа, будет перекрыта часть улиц в центре Омска. Это связано с проведением мемориала заслуженного тренера СССР Леонида Живодерова и открытых муниципальных соревнований по дуатлону. Новость сообщил пресс-центр мэрии.