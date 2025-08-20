Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске на полдня перекроют центральные улицы

Движение ограничат из-за проведением спортивных соревнований.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 24 августа, будет перекрыта часть улиц в центре Омска. Это связано с проведением мемориала заслуженного тренера СССР Леонида Живодерова и открытых муниципальных соревнований по дуатлону. Новость сообщил пресс-центр мэрии.

По информации департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, движение транспорта ограничат с 7:00 до 13:00:

— на участке улицы Ленина от Тарской до площади Победы,

— на улице Герцена от Интернациональной до Ленина.

Кроме того, всем видам транспорта запретят парковаться по маршруту соревнований с шести утра до часу дня. Власти призвали водителей заранее скорректировать свои маршруты.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в Таврическом районе подтоплено уже 65 домов.