В Омске на полдня перекроют центральные улицы

В воскресенье, 24 августа, будет перекрыта часть улиц в центре Омска. Это связано с проведением мемориала заслуженного тренера СССР Леонида Живодерова и открытых муниципальных соревнований по дуатлону. Новость сообщил пресс-центр мэрии.
По информации департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта, движение транспорта ограничат с 7:00 до 13:00:
— на участке улицы Ленина от Тарской до площади Победы,
— на улице Герцена от Интернациональной до Ленина.
Кроме того, всем видам транспорта запретят парковаться по маршруту соревнований с шести утра до часу дня. Власти призвали водителей заранее скорректировать свои маршруты.
