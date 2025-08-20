Экс-замминистра обороны Попова обвиняют по пяти статьям УК РФ

Следственный комитет России завершил следствие по делу бывшего замминистра обороны России Павла Попова. Высокопоставленного в прошлом военного обвиняют по пяти статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе во взяточничестве, мошенничестве и служебном подлоге.
«В целях обеспечения приговора в части штрафа, возможного гражданского иска и других имущественных взысканий арестовано имущество обвиняемого на сумму свыше 100 миллионов рублей», — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Попов и его защита начнут знакомиться с материалами дела, объём которого составляет около 50 томов. По словам адвоката, генерал будет изучать документы, находясь в больнице под наблюдением врачей. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Попов не признаёт вину ни по одному из пунктов обвинения, отрицая коррупционную составляющую.