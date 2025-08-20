Красноярец запустил необычный бизнес: предлагает остоять в очередях за 300 рублей в час

Житель Красноярска нашел оригинальный способ заработка — он предлагает платные услуги по стоянию в очередях. Объявление с соответствующим предложением было размещено на популярной интернет-площадке Авито.
Предприимчивый красноярец готов отстоять вместо клиента в любых очередях — как в МФЦ, так и в поликлиниках. Стоимость услуги составляет 300 рублей за первый час ожидания. Если процедура затянется, цена дальнейшего ожидания обсуждается отдельно.
В объявлении указано, что исполнитель работает без выходных и готов выезжать в любой район города. Автор предложения гарантирует качественное выполнение услуги и оперативность.
Данный случай указывает на растущий спрос на услуги, экономящие время горожан. Однако подобная деятельность может вызывать вопросы с этической и юридической точки зрения, особенно в случае очередей в государственных учреждениях, где происходит живое общение с сотрудниками и требуется предоставление личных документов.