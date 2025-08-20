Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец запустил необычный бизнес: предлагает остоять в очередях за 300 рублей в час

Житель Красноярска нашел оригинальный способ заработка — он предлагает платные услуги по стоянию в очередях.

Житель Красноярска нашел оригинальный способ заработка — он предлагает платные услуги по стоянию в очередях. Объявление с соответствующим предложением было размещено на популярной интернет-площадке Авито.

Предприимчивый красноярец готов отстоять вместо клиента в любых очередях — как в МФЦ, так и в поликлиниках. Стоимость услуги составляет 300 рублей за первый час ожидания. Если процедура затянется, цена дальнейшего ожидания обсуждается отдельно.

В объявлении указано, что исполнитель работает без выходных и готов выезжать в любой район города. Автор предложения гарантирует качественное выполнение услуги и оперативность.

Данный случай указывает на растущий спрос на услуги, экономящие время горожан. Однако подобная деятельность может вызывать вопросы с этической и юридической точки зрения, особенно в случае очередей в государственных учреждениях, где происходит живое общение с сотрудниками и требуется предоставление личных документов.