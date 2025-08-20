Красноярец запустил необычный бизнес: предлагает остоять в очередях за 300 рублей в час

Данный случай указывает на растущий спрос на услуги, экономящие время горожан. Однако подобная деятельность может вызывать вопросы с этической и юридической точки зрения, особенно в случае очередей в государственных учреждениях, где происходит живое общение с сотрудниками и требуется предоставление личных документов.